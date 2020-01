Soin hydratant naturel pour une peau douce et soyeuse

Pour adoucir votre peau, essayez ce soin maison naturel.



Ingrédients:



- 1 jaune d'œuf

- 2 cuillerées à soupe de jus de citron

- 1 cuillerée d'huile d'olive



Mode d’emploi



Mettez dans bol le jaune d'œuf, le jus de citron et l'huile d'olive et battez jusqu'à que le mélange soit consistant et onctueux. Vous pouvez diluer avec plus de jus de citron si besoin.

Appliquez sur la peau ( sur tout le corps) en massant doucement avant de prendre votre douche ou votre bain. Laissez agir pendant une dizaine de minutes. Essuyez avec un chiffon propre pour retirer l’excès et prenez votre douche. Vous pouvez conserver le reste du produit au réfrigérateur.



Mam Diengb[