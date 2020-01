Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Soins du visage: Des conseils pour un teint zéro défaut Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2020 à 14:29 | | 0 commentaire(s)|

Pour un teint zéro défaut, voici les bonnes astuces qui dissimulent efficacement les imperfections.



Le gel effet peau de bébé



C’est l’idéal pour les peaux jeunes et celles qui n’ont pas envie d’utiliser un fond de teint. Ce gel non teinté gomme les pores dilatés et autres imperfections. Il efface les irrégularités de la peau et illumine les zones d’ombre du visage. À utiliser seul ou à glisser sous le fond de teint ou une BB cream, c’est un sans-faute.



Aloe Vera pour une peau impeccable



Une seule feuille d’aloe vera suffit.



Prenez une feuille de la plante d’aloès. Coupez cette feuille de côté. Retirez le gel présent à l’intérieur et le transférez dans un contenant hermétique. Appliquez une partie de ce gel sur l’ensemble du visage et massez. Laissez agir pendant au moins une heure avant de rincer à l’eau tiède. Conservez le reste du gel dans un endroit frais.



Répétez cette opération tous les jours, Si vous ne possédez pas de plante d’aloe vera, achetez une bouteille de gel d’aloe vera biologique sur le marché.



Hydrater les peaux sèches



Mélangez de la poudre d’amande avec un demi-yaourt. L’amande ravive le teint et peut même être utilisée en gommage, pour un effet beauté décuplé.

Astuce en plus



Pour faire disparaître les rougeurs du visage, liées au froid par exemple, préparez une infusion de camomille (apaisante et anti-inflammatoire). Laissez refroidir et appliquez sur votre visage à l’aide de compresse. L’effet est immédiat !











Yolande Jakin



