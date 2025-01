Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Soirée culturelle : Baba Maal, artiste-compositeur interplanétaire, enterre l’année 2024 en beauté Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Janvier 2025 à 19:26 | | 0 commentaire(s)| C’est au son du Yéla, du Waango et d’autres sonorités bien connues de la communauté peulhe, que Baba Maal a tenu à enterrer l’année 2024 et souhaiter la bienvenue à 2025. Hommes, femmes, jeunes et vieux ,n’ont ménagé ni leurs bourses ni leurs efforts pour se rendre dans cet hôtel haut de gamme, situé en bordure de mer sur la corniche dakaroise et enjamber, avec leur idole, la transition 2024-2025.

La première partie de la soirée a été assurée par des jeunes et prometteurs talents comme Kane Diallo, fils de son ami et binôme, Mbassou Niang. A l’annonce des douze coups de minuit, c’est un spectacle pyrotechnique qui s’est emparé de la scène, avec un spectacle en sons, jeux et lumières digne des contes de fées. Le tout sur fond d’une douce brise marine, de la suave musique du Dandé Léniol et d’un copieux dîner où les amateurs de bons mets étaient bien servis.



Enchaînant morceau sur morceau (Déliya, Ngalu, Yinkile, Kalaajo, Dikkam…), Baba Maal a fait danser y compris chez les saints. C’est peu de dire que le Dg de la Rts risque de perdre son talentueux journaliste en la personne de Boubacar Bâ. Cet homme de médias qui totalise plus de trente ans de métier, connu pour son sérieux et son calme, a surpris femme et enfants, amis et invités, par ses envolées endiablées qui lui ont fait oublier sa santé fragile et qu’il n’est plus à ses 20 ans.



Avec Nicolas Ménhem d’African Salsa et d’autres rois du Salsa, Baba Maal a électrisé la salle, jusqu’à faire croire que c’est le salsa est le seul style musical qu’il maîtrise.



Ce fut une occasion de découvrir des jeunes aussi prometteurs que talentueux, qui s’activent dans le business. Parmi ceux-ci, Mansour Dia de Kobillo, gérant de la bijouterie Dandé Léniol sise à Tilène. Ce pur produit du terroir a fini de faire son trou dans la capitale et convaincre tout le monde qu’on peut partir de zéro pour devenir héros dans son domaine. Il y a aussi le jeune Amadou Sow, venu tout droit de son Djolof natal. Baba Maal a plaidé auprès des nouvelles autorités pour que ces pépites soient encadrées et soutenues.



Etaient également présents, Djiby Sy, inspecteur des Impôts et Domaines, chef de services fiscaux et responsable Pastef à Oréfondé, Oumar Demba Bâ, ancien conseiller diplomatique du Président Macky Sall, auteur du livre «Baaba Maal, Le message en chantant - Réflexions sur l'homme et son œuvre».



A la fin du show, personne ne voulait quitter. Baba Maal, dans le crépitement des flashes, faisait des selfies avec les fans. De quoi faire regretter aux absents d’avoir raté une soirée inoubliable.















Abou Kane







Accueil Envoyer à un ami Partager