Sokhna Aïda à Serigne Mountakha : « Kheutio wouma khalifa »(Vidéo) Sokhna Aïda Diallo, accompagnée d’une forte délégation, s’est rendue à Touba pour effectuer un Ziar auprès du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Elle était accompagnée des deux autres épouses de Cheikh Béthio Thioune, Sokhna Bator et Sokhna Adja Saliou.

Trois épouses de Cheikh Béthio



Des l’entame de ses propos, Sokhna Aïda Diallo s’est réjouie de l’accueil du khalife général des mourides. Elle a présenté sa délégation notamment Sokhna Bator et Sokhna Adja Saliou, épouses du défunt guide des Thiantacônes.



Polémique sur le Califat



Sokhna Aïda Diallo a voulu par la suite lever tout équivoque sur la succession de son défunt époux, Cheikh Béthio Thioune. Devant Serigne Mountakha, elle déclare qu’elle n’a jamais eu l’ambition d’être sur le trône comme Khalife des Thiantâcones. « Tout ce qui m’intéresse, c’est de rester Talibé et d’ œuvrer pour Serigne Touba avec ceux que le Cheikh a mis sous mon autorité. »



Œuvrer pour Serigne Touba



En parlant d’œuvrer pour Cheikh Ahmadou Bamba, Sokha Aïda dit au Khalife des mourides qu’ils préparent le Grand Magal de Touba et que l’oeuvre grandiose de Cheikh Béthio Thioune sera perpétuée.



Université de Touba



Pour finir, la première Diewrigne des Thiantacônes informe le guide des mourides, qu’elle et les siens vont apporter leur contribution pour la construction de l’université Cheikh Ahmadou Bamba. Et qu’ ils vont revenir à Touba, après le Magal, pour apporter leur participation « Adiya ».



