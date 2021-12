Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sokhna Dieng alias Sokhou Bébé, fausse fille de Titi, mais vraie rivale Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Décembre 2021 à 14:15 | | 0 commentaire(s)| Elles ont le même style toutes les deux et des voix presque pareilles. Elles se ressemblent, mais pour autant, Sokhna Dieng dite Sokhou BB, n’est pas la fille de Titi, malgré ceux qui prétendent le contraire.

Il se trouve simplement que la grande artiste a toujours été son modèle, son icône, et que sa « fille » l'imite dans ses moindres faits et gestes jusqu’à sa manière de s’habiller, parfois très bling-bling. Sokhou BB ne manque pas de talent, d’ailleurs, elle le montre dès qu’elle en a l’occasion.



Elle est parvenue à conquérir le cœur de Marième Faye, la Première dame, qui la voyait pour la première fois. Ces jours-ci, c’était au tour du Président Macky Sall.



Malgré une concurrence féroce du roi du Mbalakh (qui chante comme un dieu, mais danse comme un pied), elle est parvenue à rafler tous les suffrages. Elle aurait même réussi à « secouer » l’inamovible Big Mack Niangal, qui ne pouvait cependant pas se permettre quelques petits pas de danse, façon » wathiathia ». Surtout par ces temps incertains.



Retenez simplement que comme le Beaujolais, la Titi nouvelle est arrivée. Faites-lui de la place.











Rewmi



