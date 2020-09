Sokone, Kaolack, Ziguinchor, Joal, Palmarin, Thiès, Saint-Louis et Keur-Massar : Les priorités de Macky Sall pour le plan Orsec

Macky Sall a rappelé, en effet, au Conseil, l’impératif d’accélérer, dans le contexte du Plan Orsec, le déploiement de tous les moyens logistiques de pompage des eaux et de secours, ainsi que l’assistance humanitaire aux populations sinistrées.



Le président de la république a, à cet effet, demandé aux ministres concernés, de lui proposer un Programme spécial intérimaire d’assainissement pour Keur-Massar, en cohérence avec le Programme décennal de lutte contre les inondations.



« Il a, en outre, informé le conseil qu’il se rendra très prochainement dans les zones inondées, pour évaluer la situation in situ », rapporte le communiqué de presse du conseil des ministres.

Par ailleurs, le président Macky Sall a invité le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye, en relation avec celui en charge de l’eau et le Haut-commissariat de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs), de veiller, face aux risques de crues, à la protection préventive des localités situées le long du fleuve Sénégal et de ses affluents.

