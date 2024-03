Solidarité Ramadan: 645 familles vulnérables bénéficient de kits alimentaires de la Société Direct Aid À une dizaine de jours de la fête de Korité, l'ONG humanitaire koweïtienne, Direct Aid Society, poursuit ses œuvres de bienfaisance et d'assistance aux familles vulnérables. Pour cette deuxième phase de l'opération Ramadan, organisée chaque année à travers le Sénégal, 645 ménages défavorisés sont ciblés, selon Mohamed Ahmed Sneiba, directeur général de la Société Direct Aid.

"Conformément à la tradition annuelle de l'ONG Direct Aid Society durant le mois de Ramadan, nous effectuons des distributions gratuites de denrées alimentaires pour les personnes dans le besoin. Il s'agit d'une opération d'envergure visant plusieurs régions du pays, telles que Dakar, où nous nous trouvons aujourd'hui. L'objectif est d'apporter de l'aide à des familles démunies pendant ce mois de solidarité, ainsi que de soutenir ceux qui sont dans le besoin.



Les bénéficiaires proviennent de toutes les couches de la société : les personnes handicapées, les orphelins, les veuves, et les familles démunies en général", a-t-il expliqué, ajoutant que l'opération vise 645 familles résidant dans les communes des Parcelles Assainies, de Cambéréne, de la Gueule Tapée, etc. : "C'est toute la population de Dakar qui sera symboliquement bénéficiaire aujourd'hui, soulignant que la nécessité est le critère principal de sélection.



Cette cérémonie de distribution de kits alimentaires, tenue au stade de Castor, a vu la participation de plusieurs autorités communales, dont Dr. Moussa Gaye, conseiller municipal à la mairie de Sicap Liberté, qui s'en est félicité.



"Nous sommes venus récupérer ce don au profit de la population nécessiteuse de Sicap Liberté. C'est grandement apprécié dans les Sicap, où règne une extrême pauvreté. Les gens ne peuvent pas se permettre de dépenser quotidiennement tout en préparant la Korité. Donc, si ces denrées alimentaires leur sont fournies en soutien, ils pourront économiser pour bien préparer la fête de Korité", a-t-il déclaré, rappelant que le ciblage des bénéficiaires se fait grâce au Centre social de Sicap Liberté : "Là-bas, nous disposons d'une base de données où les personnes démunies déposent leurs dossiers".



Dr. Gaye a également précisé que 20 familles "en situation de précarité sévère" seront les premières à bénéficier de ces dons à Sicap Liberté.



Le président du Conseil de quartier était également présent à cette cérémonie, soulignant que cela intervient à un moment où le coût de la vie pèse lourdement sur la population : "Ces dons soulageront considérablement les bénéficiaires qui ont du mal à joindre les deux bouts, surtout en cette période de pénitence. Je remercie les initiateurs de ce geste qui vient vraiment à point nommé", a précisé René Minkilane, assurant que les personnes ciblées bénéficieront de ce don opportun.



