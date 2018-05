Solidarité Ramadan : Ismaïla Madior Fall arrose les mosquées de Rufisque de dattes...

Le Professeur Ismaïla Madior Fall veut se construire une base politique à Rufisque. En effet, le néo-apériste a opté pour une « démarche sociale de proximité » pour rallier les populations à sa cause. Ainsi, le responsable politique et non moins ministre de la Justice, Garde des Sceaux traduit en actes concrets, la vision du président de la République Macky Sall, notamment en termes de solidarité active en direction des populations.



Ce, après que 2018 ait été décrétée, année sociale pour procéder à une meilleure redistribution des ressources. C’est dans cet élan que le responsable politique Ismaïla Madior Fall a inscrit ses actions durant tout le mois du Ramadan, pour faire des dons aux populations de Rufisque et aux mosquées de la commune. Des dattes et du sucre en quantité et en qualité; entre autres denrées de première nécessité pour les besoins du Ramadan, ont été remis aux administrés.