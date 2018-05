Somalie: une femme accusée d’avoir 11 maris, lapidée à mort

Une femme a été tuée à coups de pierres mercredi en Somalie après qu’un tribunal dirigé par le groupe militant Al-Shabab, l’a reconnue coupable d’avoir 11 maris.

Les habitants de la ville de Sablale dans la région de Lower Shabelle, se sont rassemblés pour assister à la lapidation de la femme du nom de Shukri Abdullahi, âgée de 30 ans.

Shukri Abdullahi Warsame a été accusée de se marier 11 fois, sans divorcer de ses maris précédents. Elle a été enterrée jusqu’au cou et a été lapidée à mort par des combattants d’Al-Shabab, affirment des habitants de la ville de Sablale.

« Shukri Abdullahi et neuf maris, y compris son mari légal, ont été amenés à la cour, chacun disant qu’elle était leur femme », a déclaré à Reuters Mohamed Usama, le gouverneur d’Al Shabaab dans la région de Lower Shabelle.

Selon la loi islamique, la polyandrie – une femme ayant plus d’un mari – est illégale mais les hommes sont autorisés à épouser jusqu’à quatre épouses.

Al Shabaab se bat pour imposer la la loi islamique en Somalie. Les tribunaux mis en place par les militants ne permettent pas de représentation légale ou d’appel. Les militants sont connus pour infliger de sévères punitions physiques pour ce qu’ils considèrent comme des infractions religieuses.

Ils ont infligé des châtiments brutaux pour des infractions religieuses. Ils vont jusqu’à couper les membres de prétendus voleurs.

De nombreux hommes et femmes ont perdu la vie dans ces conditions désastreuses.

