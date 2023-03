Sombres perspectives du Sénégal : Ce que recommande « La Déclaration de 100 Sénégalais » pour des voies de salut Les Sénégalais retiennent leur souffle. Les sombres perspectives redoutées d’une crise politique profonde ont amené des voix à s’élever partout à travers le pays et la diaspora pour arrêter cette spirale dangereuse. Des Sénégalais notamment des universitaires, des opérateurs économiques, des ingénieurs, des imams, des maitres coraniques…membres actifs de la société, citoyens et citoyennes de sensibilités différentes ont jugé nécessaire et urgent de publier une « Déclaration des 100 : quelles voies de salut pour le Sénégal ».

Les signataires de cette Déclaration appellent toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais à œuvrer pour un Sénégal de paix, de stabilité et de renforcement de la démocratie.



Ces 100 Sénégalais réaffirment leur attachement à la paix, à la stabilité du pays sur 6 axes :



(01) la transparence et la bonne gouvernance dans les affaires publiques,



(02) le respect de la Constitution, notamment en ce qui concerne le nombre de mandats consécutifs,



(03) la satisfaction de la demande sociale,



(04) la préservation de nos valeurs religieuses et traditionnelles pour une société enracinée mais ouverte au monde,



(05) l’ancrage de notre système éducatif dans nos valeurs de base en l’adaptant à nos besoins de développement et aux réalités du monde moderne,



(06) le choix de solutions de développement endogènes tirées des enseignements de nos grandes figures religieuses et historiques, en faisant confiance au génie sénégalais, tout en restant ouvert à toute coopération juste et équitable

Le Témoin



