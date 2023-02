Sommée par les populations de déguerpir de la Petite Côte : Sénégal –Mines paie pour les effets néfastes de son action Présente depuis 25 ans à Mbodiène où elle possède un bail, Sénégal -Mines vit des heures sombres et risque de mettre la clé sous le paillasson car pressée par les populations locales de plier bagages. Ces habitants de Mbodiène, Roff et Ndiémane lui reprochent d’employer peu de main d’œuvre et de n’avoir pas jusqu’ici indemnisé les paysans qui avaient perdu leurs terres, sans compter l’incompatibilité avec le tourisme qui y prospère, de l’activité d’exploitation de l’attapulgite qu’elle y développe. Les conséquences environnementales et sanitaires de l’activité de Sénégal Mines sont également néfastes sur la population et les autres activités économiques, déplorent les villageois. Le Témoin

Paria ! Le mot n’est pas trop fort certainement pour qualifier le statut de la société Sénégal-Mines sur ses terres d’installation. Implantée depuis 25 ans maintenant à Mbodiène un village côtier, l’entreprise est en train de devenir indésirable dans la zone. Avec l’installation des projets touristiques tels que le futur cordon hôtelier du site de Mbodiéne, Akon City, le Centre Académique de Football de Roff, cette entreprise minière voitson horizon s’assombrir de jour en jour, du fait principalement que ses activités (extraction de l’attapulgite) ne sont pas compatibles avec le développement de la zone aussi bien du côté économique que du côté environnemental et sanitaire.



A cela s’ajoute le fait que l’entreprise non seulement emploie peu de main d’œuvre, mais les paysans qui avaient perdu leurs terres n’ont jamais été indemnisés. A Mbodiène, les habitants ne veulent plus voir sur leurs terres cette entreprise qu’ils accusent d’avoir fait de leur vie un cauchemar.



Alors que le contrat de la société doit prendre fin en mars 2023, l’entreprise a entamé une campagne de charme pour se faire renouveler le dit sésame. Les habitants, alertés, restent fermes et demandent à l’entrepreneur de plier bagage. Face à cette impasse qui se dessine pour elle, Sen’Mines joue au plus rusé en occupant d’autres terres. Lors d’une assemblée générale du village, les populations ont promis qu’elles ne céderont pas un hectare de plus à l’entreprise.



« Après l’assemblée générale du 15 janvier 2023 durant laquelle la population de Mbodiène s’est opposée unanimement au renouvellement du contrat de Sen’Mines après tant d’années de souffrances, d’injustice et d’agression de notre environnement et de notre santé, l’UJM (Union des jeunes de Mbodiène) vient aujourd’hui vous informer qu’elle entend engager des actions pour combattre le maintien de la présence illégitime et malsaine de Sen ’Mines à Mbodiène» ont laissé entendre les populations à travers un communiqué.



Malgré cette position sans équivoque de la population de Mbodiène, les responsables de l’usine s’entêtent et ont anticipé pour entamer une nouvelle phase d’exploitation dans la zone située de l’autre côté de la route alors que l’acte de renouvellement du bail n’est pas signé.



Pour passer à la vitesse supérieure, l’Union de la jeunesse de Mbodiène (UJM) compte apporter une réponse ferme à ce qu’elle considère comme une provocation et entend jouer pleinement son rôle avant-gardiste afin de faire face à toutes démarche, action ou posture qui pourraient compromettre les intérêts des populations de Mbodiène. Dans cet ordre d’idée, toute la population du village (toutes générations confondues) est conviée à une grande mobilisation ce samedi 18 février à 16h30 sous le fromager pour sensibiliser et faire entendre à tous le message du village, « Sen ‘Mines dégage ! ». Cette initiative n’est que le premier acte d’un plan d’actions qui sera déroulé pour exiger le départ de Sénégal Mines, ont –ils juré.



Sen’ Mines indésirable aussi à Roff et Ndiémane



Alors que leur présence est menacée dans le village de Mbodiène, il y a de cela quelques semaines, une délégation d’introspection a été envoyée dans le village de Roff pour discuter avec les populations. Le chef de village Pierre Diockel Ngom avait donc convoqué une réunion au sortir de laquelle les villageois à l’unanimité ont refusé la présence de cette entreprise dans leurs parages.



Ils invoquent comme motif « l’énorme tort » que l’installation de l’usine a causé à la population du quartier de Mbine Séék qui subit tous les jours la pollution causée par l’usine située à quelques encablures de leurs maisons. Une pollution qui a impacté négativement aussi leurs activités économiques : (élevage et agriculture), ont –ils argué.



Croyant que les responsables de l’entreprise allaient respecter leur engagement de ne pas installer leurs machines dans la zone, les villageois ont été surpris de savoir que la délégation de Sénégal-Mines n’a pas lâché prise et s’est rendue discrètement chezle chef de village de Ndiémane (un autre village frontalier situé dans la commune de Nguéniène).



Les émissaires avaient pu rencontrer le chef de village, Ababacar Yakou Diouf, qui avait donné son accord sans pour autant consulter la population de son village. Un chef de village accusé aussi par ses administrés d’être en connivence avec les agents des Eaux et Forêts en fonction à Nianing pour commencer le sondage à quelques encablures du quartier de Mbine Koute et dans la forêt classée de Nianing.



C’est ainsi qu’après avoir eu connaissance de cette action considérée comme une forfaiture, la population, de Roff a convoqué illico presto une réunion sur la place publique du village pour elle aussi mettre en place un plan d’action. Depuis lors, à Ndiémane, les jeunes qui s’insurgent contre l’audace du chef de village qui a passé outre ses prérogatives, commencent eux aussi à hausser le ton pour barrer la route à l’entreprise qui n’est décidément plus la bienvenue dans la zone.

