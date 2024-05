Sommet des dirigeants des médias d'Afrique : Le président de la Bad félicite le fondateur de « All Africa Media », Amadou Mahtar Ba

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2024 à 23:27 | | 0 commentaire(s)|

« Je suis ravi de m'adresser à vous aujourd'hui lors de ce Sommet des dirigeants de tous les médias. Je tiens à féliciter « All Africa Global Media » et son fondateur, Amadou Mahtar Ba pour son dévouement et son engagement envers l'Afrique.



Je félicite également les dirigeants des médias et de la communication de toute l’Afrique pour tous les efforts que vous déployez pour faire le récit de l’actualité africaine au jour le jour », a déclaré le président de la Bad.



Selon lui, ce sommet intervient à un moment où l'Afrique fait face à de grands défis, je pense en particulier à des pays comme le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi qui ont récemment été frappés par des tempêtes torrentielles et des inondations causant la perte tragique de nombreuses vies humaines.



«Merci de l’opportunité que vous me donnez de m'adresser à vous tous alors que vous vous réunissez pour discuter du rôle des médias en Afrique sous le thème « La Réingénierie des médias africains à l’heure des transformations critiques ». Des médias indépendants, professionnels, responsables et financièrement stables sont essentiels à la liberté d’expression, au développement de la démocratie et au renforcement de sociétés inclusives », a indiqué le président de la Bad. Il a relevé que nous vivons à une époque dynamique. La technologie continue d’évoluer rapidement, l’essor d’Internet, des plateformes de médias numériques et sociaux a détourné l’attention du public de sa dépendance à la radio, à la télévision et à la presse écrite.



Selon Akinwumi Adesina, les deux tiers de la population mondiale se tournent désormais vers Internet, les réseaux sociaux et une pléthore de médias et d’applications numériques, Internet pour accéder à des actualités, des informations et des divertissements en temps réel.

A son avis, ce changement dynamique est largement alimenté par l’utilisation généralisée des téléphones mobiles. Il a affirmé que ces changements transformateurs ont déréglementé la création et la distribution de contenus d’actualité, sans compter les contenus créés par des robots, l’IA et les fakes. «En bref, c’est un tout nouvel environnement où les frontières entre réalité et fiction peuvent devenir floues. Dans la quête de parts de marché et la domination des contenus sur les réseaux sociaux, les évolutions véritablement positives en Afrique passent inaperçues au milieu de tout ce vacarme, alors que des informations non filtrées sont divulguées à des publics informés et non informés », a relevé le patron de la Bad.

Ismaila BA, Nairobi





Source : Le président de la Banque africaine de développement (Bad) a pris part ce 9 mai à Nairobi, au sommet des dirigeants des médias d’Afrique organisé par « AllAfrica Global Média » et ses partenaires. Akinwumi Adesina a salué le fondateur de ce média, Amadou Mahtar Ba.Source : https://www.lejecos.com/Sommet-des-dirigeants-des-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook