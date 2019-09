Somone: 12 conseillers municipaux à couteaux tirés avec le maire !

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Septembre 2019 à 15:47 | | 0 commentaire(s)|

Rien ne va plus entre le maire de Somone Bocar Sadji et 12 de ses conseillers à l'origine du clash l'absentéisme du maire, et la gestion solitaire des affaires de la mairie. D'après nos informations, ces conseillers sont entrain de préparer un document pour faire part a l'opinion et au ministre des collectivités territoriales les dérives du maire Bocar sadji.



Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos