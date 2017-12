Son dossier vers l’instruction, "Ngaaka Blindé" lave à grande eau ses amis et assume tout

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Décembre 2017 à 08:46 | | 0 commentaire(s)|

Baba Ndiaye alias "Ngaaka Blindé" court droit vers l’instruction. Hier, le rappeur a été déféré au parquet avec trois autres présumés complices. Après plusieurs heures passées à la cave du Palais de justice, ils ont fait l’objet d’un retour de parquet et reconduits au violon du Commissariat central de Dakar, en attendant de revenir aujourd’hui.



Devant les limiers du Commissariat des Parcelles Assainies raconte L’As, « Ngaaka Blindé » a lavé à grande eau ses amis et assume tout. « Cheikh Sarr, Talla Guèye et Awa Ndiaye n’ont rien à voir dans cette affaire. Ils étaient avec moi juste pour préparer le clip », a-t-il affirmé. Tous les trois qui accompagnaient le rappeur, le jour des faits, ont aussi juré la main sur le cœur ne rien savoir de la présence des faux billets dans la voiture. Par contre, dans ses déclarations, le rappeur dit avoir agi de concert avec l’étudiant Khadim Thiam qui a reconnu son forfait. Toutefois, il a précisé que « Ngaaka Blindé » l’avait sollicité pour des billets de banque dont il a besoin pour le tournage d’un clip

En tous les cas, les résultats de l’expertise des billets par la police à la BCEAO, révèle que les 530 billets de 10 000 F Cfa , 223 billets de 5 000 F Cfa et un billet de 500 F Cfa, sont faux à l’exception d’un billet de 500 F Cfa, type 1992, qui n’a plus cours légal.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook