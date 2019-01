Son oncle l’héberge, il lui pompe 4 millions FCfa dans son compte bancaire IGFM- Ce jeune Togolais d’après "Vox Pop", est tout sauf reconnaissant. Logé, nourri, blanchi par son oncle avec lequel il vit aux Parcelles Assainies. Il n’a rien trouvé de mieux à faire que de le détrousser à hauteur de 4 millions de FCfa.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Janvier 2019 à 16:57 | | 0 commentaire(s)|

Le jeune homme qui aime flamber, en a eu après le chéquier de son oncle, imitant sa signature avant de piquer les millions dans son compte. L’ affaire qui a atterri au commissariat des Parcelles assainies, a débouché sur l’arrestation du mis en cause.



Seulement, en raison des liens familiaux, le plaignant a préféré retirer sa plainte, après que le mis en cause, son neveu, a restitué la moitié de la somme soustraite dans son compte. Très affecté par le comportement de son neveu, le sieur Adjivon a expliqué devant les limiers que le mis en cause est le fils de sa sœur, qui a récemment fait une crise d’AVC.



D’ailleurs, c’est à cause de la maladie de cette dernière qu’il avait de nouveau commencé à côtoyer son neveu, avec qui il avait pris ses distances. En réalité, le plaignant avait tout fait pour ce dernier, en payant ses études et en subvenant à tous ses besoins. Mais celui-ci qui n’était pas studieux, avait à plusieurs reprises abandonné ses cours. C’est dans ces circonstances qu’il l’avait amené au Togo pour l’inscrire dans une école d’agriculture et d’élevage. Rien n’y fit. Il est revenu pour s’emparer du chéquier de son oncle et lui soutirer 4 millions FCFa dans son compte bancaire.

















IGFM

