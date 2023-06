Son personnel Tv au chômage technique : L’Etat freine l’élan de solidarité via Wave destiné à la Fondation Walfadjri Son signal suspendu depuis plus d’une semaine, à travers une note d’information parue hier, la Direction de Walfadjri a annoncé une mise en chômage technique du personnel. Après plusieurs réactions de compassion, un élan de solidarité lancé avait permis de récolté vie Wave, une somme de 40 millions FCfa, selon les premiers chiffres annoncés. Mais d’après "Walf", l’Etat du Sénégal a dit : Stop !

Même si le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) avait indiqué ne pas être au courant d’une mesure répressive, une notification de décision émanant du ministre de la Communication, avait confirmé la suspension de la diffusion des programmes de Walf TV, pour une durée de 30 jours.



Après un appel et élan de solidarité, des participations avaient permis de récolté 40 millions FCfa, mais "Walfadjri" sur sa page Facebook informe que l'Etat vient de demander la suspension de leur compte de paiement de la Fondation Walfadjri sur la plateforme Wave.



« Même le fait de voir la population aider Walfadjiri les dérange mais tant qu'il y a vie, il y aura de l'espoir. #Vive le peuple sénégalais #FreeSenegal

#La voix des sans voix #Walfadjiri vivra Walfadjiri vaincra », clame la note parue !



