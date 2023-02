Son signal coupe par le CNRA : Dr Abdourahmane Diouf apporte son soutien à Walf Tv

Sur sa page Facebook, le leader de Awalé qui a d’abord dénoncé ce qu’il qualifie de «dérives du gouvernement du Sénégal», réaffirme son soutien au groupe de presse Walfadjiri et ses journalistes. «Chers compatriotes, On coupe le signal de Walfadjri pour avoir diffusé une manifestation de l’opposition.



La tyrannie est double. L’opposition n’a aucun droit au moment où le potentiel futur candidat du pouvoir se promène sous prétexte de Conseil des ministres décentralisé. Une télé privée est mise sous l’éteignoir au moment où la RTS publique diffuse des meetings d’un Premier ministre transparent.



Nous réaffirmons tout notre soutien à Walfadjri et à ses journalistes et condamnons les dérives du gouvernement du Sénégal», a poste El Hadji Abdourahmane Diouf, président du parti Awalé et candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024. Le meeting du Pastef à Mbacké a été interdit par le préfet du département.



Mais les organisateurs ont voulu passer outre cette décision de l’autorité administrative. Ce qui a conduit à des affrontements, dans cette ville, entre partisans de Ousmane Sonko et les Forces de l'ordre.



Sud quotidien