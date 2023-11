Sonatel : Lancement de la super application «Max it »

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Novembre 2023 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon le communiqué, Max it est une super application regroupant les applications Orange et Moi et Orange Money, la boutique Orange, le service client Ibou et bien plus encore, avec l’ambition de devenir le produit préféré des Sénégalais. «L’objectif de Max it est : tout en un, tout en mieux et d’offrir un seul point d’accès pour tous les usages mobile, fixes, internet, mobile money, achat en ligne et assistance », explique-t-on.



Après une phase de migration graduelle démarrée en octobre, ajoute la même source, Max it est maintenant ouvert à tous les clients. La super application répond, en effet à une double attente. D’abord, celle de réunir sur une même plateforme, la gestion des opérations de télécommunications (téléphonie mobile/fixe et internet) et de mobile money. Ensuite, elle adresse la problématique des clients non Orange, de pouvoir bénéficier d’un compte Orange Money, quel que soit leur opérateur téléphonique.



«La promesse de Max it : être un produit simple, accessible, gratuit et surtout personnalisable avec le choix de la langue (disponible en wolof, français, anglais), des services et fonctionnalités favoris. L’utilisation de l’application ne nécessite pas de consommation en données mobiles et permet donc à nos clients d’avoir à portée de main leurs services du quotidien », informe Sonatel.



Max it matérialise ainsi deux piliers majeurs de la vision de Sonatel. Le premier est d’asseoir la position d’opérateur digital et multiservices. Et le deuxième est de s’ouvrir à l’écosystème numérique afin de créer des solutions simplifiant la vie des Sénégalais, leur offrir des expériences inédites à travers les innovations mais aussi créer de la valeur pour notre économie nationale.



«Max it symbolise enfin la participation du Groupe Sonatel à l’inclusion numérique et financière au Sénégal. Avec l’engagement de la faire évoluer avec des services et une marketplace présentant des catalogues de produits divers dans tous les domaines. La super app se résume ainsi : Tous vos besoins du quotidien réunis dans Max it. Pour en faire l’application préférée des Sénégalais ! », fait savoir Sonatel.



Adou Faye







Source : L’opérateur Sonatel annonce à travers un communiqué de presse, le lancement de l’application « Max it ».Source : https://www.lejecos.com/Sonatel-Lancement-de-la-su...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook