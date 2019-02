Sonko : « Ce que Wade et moi avons décidé de faire… »

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Février 2019 à 21:37 | | 2 commentaire(s)|

IGFM-(Dakar) Abdoulaye Wade a décidé de soutenir le candidat de la coalition « Sonko Président », pour « mener un combat contre le processus électoral et les candidats » qui ont été « recalés injustement » de la course à la présidentielle du 24 février prochain, informe Ousmane Sonko à l’issue de son entretien avec le « Pape du Sopi ».



Entretien qui a duré plus de 2h, samedi, à Dakar. Mais des consignes de votes n’ont pas été données par Wade. « L’alliance politique n’était pas à l’ordre du jour mais nous avons décidé de l’accompagner sur ce combat car beaucoup de Sénégalais n’ont pas reçu leurs cartes ».











Mamadou Salif GUEYE

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos