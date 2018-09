Sonko : "Je ne suis ni franc-maçon ni homosexuel"

Ousmane Sonko coupe court aux rumeurs qui le présentent comme étant membre de lobbies maçonniques et homosexuels. "Ma conviction personnelle est que je ne suis ni franc-maçon ni homosexuel. Je suis de toutes les religions et le prototype abouti et parfait du Sénégalais", a souligné Ousmane Sonko, lors de la présentation de son nouveau livre, Solutions pour un Sénégal nouveau, ce dimanche, à la Place de la nation (ex Obélisque).

Sonko ajoute : "Je pense que je suis le seul homme politique pour qui on se pose des questions sur sa foi. Ce qui importe, ce sont les qualités de nos dirigeants, leur intégrité, leur capacité à respecter la parole donnée à leur peuple."



