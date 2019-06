"Sonko n'a pas pris Air Sénégal pour des raisons de sécurité " Pourquoi Ousmane Sonko a rallié Paris à bord d'Air France depuis le vendredi au lieu de la compagnie Air Sénégal ? Exclusif.net est entré en contact avec un haut responsable, pour voir clair dans cette polémique.



Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juin 2019 à 12:26 | | 2 commentaire(s)|

En réalité, ce membre de Pastef craint que le régime passe par ce voyage pour glisser des choses qui pourraient ternir l'image du leader de Pastef. "Ousmane Sonko n'a pas confiance en Macky Sall et ä ceux qui dirigent cette compagnie. La vie de notre leader est menacée depuis plus deux ans. Nous avons en face de nous des gens extrêmement dangereux, mauvais, prêts à tout. On ne peut pas prendre ce risque face à cette animosité extrême. Mais tout le monde sait que Sonko est plus patriote que Macky", a-t-il coupé court.



Notre interlocuteur s'empresse de dire "pendant ce voyage, il y avait des ministres, DG... de Macky dans l'appareil d'Air France, qui ont voyagé avec l'argent du contribuable. Pourquoi, ils n'ont pas pris Air Sénégal ? ".











