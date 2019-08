Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Soraya de la TFM, très en colère: ”Des sites ont repris un article qui ne parlait pas de moi en affichant ma photo” Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2019 à 15:12 | | 0 commentaire(s)| Depuis avant-hier circule sur le net une rumeur affolante sur Soraya, l’actrice de la série “Idoles” et animatrice à la TFM. En effet sur un article d’un site d’informations en ligne de la place intitulé “Soraya Sall: ” Grâce à cette photo, je suis devenue riche” où une femme explique comment la photo de son sexe l’a rendue riche, une partie de la presse en ligne a repris l’article en mettant à la une sa photo.





Une grosse boulette car l’article ne parlait pas de la Soraya Faye actrice mais d’une coiffeuse, Soraya Sall qui est devenue aujourd’hui une grande femme d’affaires grâce à cette image.



Jointe au téléphone, l’actrice très embarrassée a tenu à apporter ses éclaircissements à la rédaction de sunubuzz.



” Des sites internet ont repris l’article d’un autre site qui ne parlait pas de moi en affichant ma photo. Que tout le monde sache que ce n’est pas moi et que je ne sais même pas de quoi ils parlent, s’ils n’arrêtent pas je prendrai mais dispositions. Je ne fréquente pas les boites de nuit et je suis mariée… Je m’appelle Soraya Faye et non Sall…”



