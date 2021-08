Sortie au Vitriol contre Khalifa, Sonko et Karim Wade : Kani Beye recadre Thierno Bocoum Réponse du berger à la bergère. Le maire de Ndoulo, Kany Bèye, par ailleurs coordonnateur régional du Parti Socialiste à Diourbel, a servi une foudroyante réplique à Thierno Bocoum qui s’en était violemment pris à Khalifa Sall, Ousmane Sonko et Karim Wade. Pour Kany Bèye, le leader du mouvement Agir, qui n’a aucune carrure, fait du tapage parce qu’il n’a pas été impliqué dans la mise en place de la coalition de l’opposition. L'As

La sortie musclée du leader du mouvement Agir, dénonçant ce qu’il a qualifié d’alliance calculée et politique entre Khalifa Sall, Ousmane Sonko et Karim Wade, a mis le responsable socialiste Kany Bèye, dans tous ses états. Face à la presse il ya deux jours, le maire de Ndoulo a servi une cinglante réplique à Thierno Bocoum.



«Les déclarations de Thierno Bocoum sont étonnantes. S’il avait été impliqué, il n’aurait jamais fait tout ce tapage médiatique. Thierno Bocoum n’a aucune carrure. Donc, c’est normal qu’il choisisse la presse pour s’attaquer aux gens parce qu’il ne connaît que les médias pour faire de la politique. Qu’il sache qu’être à la tête d’un petit mouvement est différent d’être un leader respecté comme Khalifa Sall qui a déjà fait ses preuves depuis belle lurette», fulmine-t-il.



Poursuivant, Kany Bèye a invité l'ancien lieutenant d’Idrissa Seck à savoir raison garder. «On ne peut pas brûler les étapes. Thierno Bocoum n’a aucune carrure pour prétendre se mesurer à des leaders tels que Khalifa Sall, Karim Wade ou encore Ousmane Sonko. Il pèse trop léger pour ça. Il n’a aucune base politique, ne représente absolument rien. Et tout ce qu’il a eu, il ne le doit qu’à Idrissa Seck», tranche le Khalifiste.

