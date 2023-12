Sortie au vitriol contre Amadou Bâ : Mame Mbaye Niang, un électron trop libre ! Le ministre du Tourisme et des Loisirs ne fait pas dans la langue de bois que le chef de l’Etat avait reprochée au porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana. Il vient de marteler sur le plateau de la TFM, ne pas être avec Amadou Bâ, candidat désigné par Macky Sall. Il a également demandé que le dialogue politique soit reconvoqué, si les rumeurs faisant d’une possible non-participation à la présidentielle de Khalifa Ababacar Sall et de Karim Wade, se précisaient. Des propos qui ont souvent exposé leurs auteurs, au limogeage.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Décembre 2023 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|

Qui protège le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang ? La question est loin dénuée de sens. Sa dernière sortie ayant, en effet, laissé pantois, nombre de téléspectateurs qui ont suivi la séquence sur la TFM, télévision privée, hier. A quelques heures de l’investiture du candidat de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar (BBY), le ministre du Tourisme et des Loisirs a, dans le fracas, proféré des propos « gravissimes », comme les a qualifiés ce militant de l’Alliance pour la République, ayant requis l’anonymat. « Il a tenu ces propos au moment où tout le monde est concentré sur l’investiture de notre candidat Amadou Bâ », explique notre interlocuteur.



La sortie de Mame Mbaye Niang, a jeté, à coup sûr, le trouble dans le camp de la mouvance présidentielle. A l’émission matinale de la TFM, Mame Mbaye Niang n’a pas fait dans la langue de bois, pour porter l’estocade au candidat de BBY. « Je ne soutiens pas Amadou Bâ. Je l’ai annoncé ici avec votre confrère Pape Ngagne Ndiaye (Ndrl : animateur de l’émission Faram Faccë) », a-t-il martelé, ajoutant avoir dit partout, être avec Macky Sall, pas avec un autre. « Je n'ai pas peur de mes dires. Et je ne dis que la vérité », précise-t-il, dégageant en touche l’idée qu’il soit un électron libre au sein du gouvernement et de la mouvance présidentielle.



« Un autre aurait tenu ses propos, il aurait été viré immédiatement », relance le même interlocuteur. Mame Mbaye, lui, est loin d’être inquiet, fort, sans doute, de ses rapports avec le chef de l’Etat. « Mon niveau d'implication et d'engagement en politique, se mesure à mon attachement à Macky Sall. Nos rapports n’ont rien à voir avec la politique. Je l’aurais quitté si nos rapports étaient dictés par la politique », explique-t-il sur le plateau matinal de la TFM. « Je partage le choix de Macky Sall, autrement j’aurai quitté le gouvernement », ajoute Mame Mbaye Niang, par ailleurs ministre du Tourisme, tout en martelant qu’il ne se priverait pas, pour autant, de dire ses quatre vérités.



D'après le journal "Point Actu", interpelé sur le congrès d’investiture du candidat Amadou Bâ, Mame Mbaye Niang lâche : « Je viens de l’apprendre ici même, je n'étais pas au courant de l'investiture ». Revendiquant faire partie des fondateurs de l'Alliance pour la République (APR), Mame Mbaye Niang dit avoir soutenu que si Amadou Bâ avait l’électorat de Macky Sall, à 8 h 30, « on aura fini avec l'élection ». « Il (Ndrl : Amadou Bâ) ne l'a pas ! Ce n’est pas à moi de le dire à Macky Sall. Il ne faut pas qu'on se leurre. Je ne suis pas entré en politique par effraction. Je ne triche pas... Ceux qui avaient théorisé la candidature d’Amadou Bâ, ne sont plus dans cette dynamique. Comment tu penses être candidat de la majorité, alors que tu ne peux pas aller dans certaines communes ? », argumente-t-il.



« Je suis véridique ! Quand je ne suis pas avec vous, je le dis », renchérit-il. Mame Mbaye Niang ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Il a invoqué le dialogue politique convoqué par Macky Sall, en fin mai dernier. La rencontre, boycottée par nombre de formations politiques, notamment la coalition Yewwi Askan Wi, a permis de proposer la réhabilitation de Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall, privés de leurs droits civiques après leur condamnation et ouvert leur participation à la présidentielle de février 2024.



« Si Khalifa Sall et Karim Wade ne participent pas à l’élection, on aurait trahi l’esprit du dialogue », alerte Mame Mbaye Niang. Estimant prendre le relais de rumeurs qui insinuent cette probabilité de la non-participation de Khalifa Sall et de Karim Wade, Mame Mbaye Niang a alors demandé, au cas ces rumeurs s’avéraient, de reconvoquer le dialogue pour aplanir les obstacles qui se dressent sur le chemin de Karim Wade et Khalifa Sall.



« Le dialogue avait pour but de permettre à Karim Wade et Khalifa Sall, de retrouver leur éligibilité », rappelle-t-il. Autant d’actes de témérité posés par le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, visiblement, tombés dans l’oreille de sourds. Dans le camp présidentiel où on est si prompt à porter la réplique, personne n’a réagi. Des commentaires, il y en a eu forcément, mais sous le boisseau. Aucune instance n’a également brisé le silence, pour s’indigner des propos de Mame Mbaye Niang.



A l’évidence, le ministre du Tourisme passe pour un habitué des esclandres. Aux dernières élections locales, il a défié le choix du chef de l’Etat porté sur Abdoulaye Diouf Sarr, alors ministre de la Santé, pour être candidat à la mairie de Dakar. Mame Mbaye Niang est allé aux Locales, sans être inquiété. Au contraire, il en est sorti récompensé par un poste ministériel. Membre du gouvernement dirigé par Amadou Bâ, il récidive, en clamant haut et fort, ne pas être avec le PM. « C’est gâté ! », lance un autre interlocuteur. Cette expression loin d’être passée de mode, résume à merveille, la situation du candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Bâ.

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook