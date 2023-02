Sortie de Cheikh Yerim Seck: Astou Dione enchaine avec des publications sur les réseaux sociaux

Lors d’une conférence de presse ce samedi soir Cheikh Yerim Seck, a démenti le divorce avec Astou Dione. La journaliste n’a pas tardé à réagir. Elle semble confirmer que tout est fini en publiant un son sur son statut intitulé : « Entre nous c’est mort… ».



Astou Dione qui enchaîne avec des publications sur les réseaux sociaux ajoute ceci : « Dans la vie on a deux options: choisir la pénible voie de la vérité ou accepter de se faire manipuler dans le but d’entendre ce qui nous enchante. Et à ce que je sache, nous sommes tous des êtres humains dotés de raison pour comprendre et de yeux pour observer. Prenons toujours le temps de distinguer la bonne graine de l’ivraie. Que ceux qui écoutent soient responsables, que ceux qui parlent soient honnêtes».



Avec Rewmi