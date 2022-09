Sortie de Me Malick Sall du gouvernement : Farba Ngom reste le maître du jeu à Matam

A Matam, les analystes politiques faisaient toujours une lecture binaire de la réalité politique : Farba Ngom et Me Malick Sall. Avec la sortie de ce dernier du gouvernement, l’on peut tirer une simple conclusion : le maire des Agnam a gagné ce duel à fleurets mouchetés. Mieux, il a réussi à mettre dans le gouvernement, l’un des piliers de son système dans la région de Matam : Me Moussa Bocar Thiam.



Devenu ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, le maire d’Ourossogui est un fidèle de Farba Ngom. L’ex Agent judiciaire de l’Etat faisait partie des hommes qui devaient casser l’influence de l’ancien ministre de la Justice.



Lequel avait réduit la zone de confort du député dans certaines circonscriptions, comme à Thilogne, Ogo et Kanel. Mais, il n’a pas coulé. Lors du vote du Bureau de l’Assemblée, Farba Ngom, muni de toutes les procurations du pouvoir, a montré qu’il est encore bénéficiaire de la confiance du chef de l’Etat.













LE QUOTIDIEN



