Sortie de la 41e promotion de l’Enoa : 107 nouveaux sous-lieutenants dans les rangs de l’armée 

La 41e promotion de l’Ecole nationale des officiers d’active (Enoa) de Thiès (2021-2023), est sortie depuis le 13 juillet 2023, a-t-on appris de la Dirpa, qui révèle que cette promotion, dont le Capitaine El Hadji Moussa Thiam est le parrain, est forte de 107 sous-lieutenants dont 94 Sénégalais et 13 ressortissants de huit pays amis […] La 41e promotion de l’Ecole nationale des officiers d’active (Enoa) de Thiès (2021-2023) est sortie, depuis le 13 juillet 2023, a-t-on appris de la Dirpa, qui révèle que cette promotion, dont le Capitaine El Hadji Moussa Thiam est le parrain, est forte de 107 sous-lieutenants dont 94 sénégalais et 13 ressortissants de huit pays amis et frères du Sénégal : le Burkina Faso, le Cameroun, la Gambie, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, et la République de Guinée. Elle compte 6 personnels féminins. Cette cérémonie a donné l’occasion, pour la première fois dans l’histoire de l’ENOA, d’honorer d’«illustres Jambars ». Il s’agit d’officiers ayant occupé de hautes fonctions dans leur armée ou s’étant particulièrement distingués dans leur carrière. Pour cette édition, ils étaient au nombre de neuf sept généraux Sénégalais, un général Guinéen (décédé, représenté par sa veuve), le capitaine Mbaye DIAGNE du Sénégal (décédé, représenté par sa veuve). Ils sont tous issus de l’ENOA, excepté le Général Mouhamadou KEITA, Saint-Cyrien et 1er « Kélétigui » (appellation traditionnelle du Commandant de l’ENOA), relève la note de la Dirpa. Ils sont désormais inscrits au Temple de la Renommée (Hall of Fame) de l’école. Venu présider la cérémonie, Maître Sidiki KABA, Ministre des Forces armées s’est adressé aux jeunes officiers de la 41ème promotion en ces termes : « Vous avez la lourde responsabilité de toujours faire honneur aux Armées, à votre pays. Quelles qu’en soient les circonstances ! Si besoin, jusqu’au sacrifice ultime à l’instar de votre illustre parrain dont je salue respectueusement la mémoire ! Par son exemple, vous emprunterez ainsi l’exigeante – mais o combien noble – voie de la discipline, de la loyauté, de la générosité, du courage, de l’humilité, et surtout du sens de l’honneur. Vous appartenez désormais à la communauté des « Jambaars à bracelet », ce nœud sacré qui vous lie, pour l’éternité, à vos anciens et à vos futurs cadets. En arborant fièrement ce bracelet, vous faites le serment de respecter et de perpétuer la tradition sacrée du Code de l’honneur que vous a inculqué votre école, tout au long de ces deux années de dur labeur. C’est un lien qui transcende les générations ».



