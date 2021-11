Sortie «provocatrice» de l’édile de Gana Mbaye : Le collectif pour la protection des terres de Bambey recadre le maire La déclaration du maire sortant de Bambey, Gana Mbaye, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, n’enchante pas le coordonnateur du Collectif pour la protection des terres de Bambey collectif, Asstacko Diagne. Celui se dit outré par les propos du maire, sur la assignation du Procureur qui les aurait tous deux convoqués, mais que le collectif n'avait pas répondu à la convocation.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Novembre 2021 à 09:07 | | 0 commentaire(s)|

Le collectif a tenu à informer en qualifiant de tels propos de divertissement intentionnels en période de campagne et qui n'engagent en aucune façon le collectif, qui est une entité responsable, apolitique, composée de toutes les couches de Bambey et de tous bords.



«Nous recadrons le maire et l'invitons à plus de responsabilité et de sérénité. Jusqu'à présent aucune lettre, note ou appel venant du procureur n'a été reçu ni par le coordonnateur Asstacko Diagne ni par l'Avocat du collectif qui fera une sortie pour battre en brèche de tels dires mensongers. Toutes les plaintes du collectif portent le nom et le numéro de téléphone du coordonnateur Asstacko Diagne», a-t-on lu dans le communiqué.



Le document précise que tous les accusés de réception des plaintes de l'Ofnac et du Procureur, des lettres d'information du Gouverneur de Diourbel et du Préfet de Bambey restent à leur disposition.



«L'enquête et l'entretien du commissaire Wélé et du coordonnateur sont toujours disponibles ; donc Monsieur le Maire sortant, ressaisissez-vous ! Le collectif réaffirme son engagement aux côtés de la population et œuvre pour la protection et la dénonciation de toutes les malversations foncières de Bambey», a souligné le texte du collectif pour la protection des terres de Bambey (Cptb).

Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos