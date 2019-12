Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sorties croisées Cissé Lo, Farba Ngom, Yakham Mbaye : il y aura du feu et du déballage, ce soir Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2019 à 18:58 | | 1 commentaire(s)| On est parti pour assister à une soirée de télévision incendiaire. Des étincelles, il risque d'en avoir à Sentv, Tfm et 7Tv.

Trois plateaux où vont s'exprimer, quasiment à la même heure, trois grosses pointures de l'Alliance pour la Republique, le parti au pouvoir du Président Macky Sall, qui est en ébullition depuis dimanche soir. Tout est parti de la charge terrible du ministre Yakham Mbaye qui a révélé les choses peu catholiques que le député Moustapha Cissé fait dans le commerce des semences et engrais.

Alors, à 21h20, c'est le Président du Parlement de la Cedeao qui ouvrira le bal à la télé de Bougane Guèye Dany, face à Pape Alé Niang. Et ce ne serait pas une surprise que celui qui est surnommé El Pistolero dégaine et tire sur le Directeur général du quotidien national Le Soleil et son collègue Farba Ngom.

Quant à ce dernier, qui sera l'invité de Pape Ngagne Ndiaye à Faram Facce à 21h30, c'est un secret de Polichinelle qu'il va déballer contre Moustapha Cissé qu'il a perturbé à l'Assemblée nationale, avant-hier.

Enfin, la sortie qui fait craindre le pire pour Moustapha Cissé Lô est celle qui aura comme cadre la télé de Maïmouna Ndour Faye. À 22h30, elle recevra Yakham Mbaye qu'on dit braqué et sourd à toutes les demandes de médiation pour un cessez-le-feu. Car, le gars détiendrait d'autres dossiers qui n'ont rien à voir avec les intrants agricoles et qui risquent de causer beaucoup de dégâts à Moustapha Cisse Lo. En effet, il se susurre que Yakham Mbaye a mené une très longue enquête très fouillée contre celui qui s'est illustré ces derniers temps dans des attaques contre le Président Macky Sall.



Accueil Envoyer à un ami Partager