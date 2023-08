Sotigui Awards 2023 : Mamy Mbaye Kader Gadji et Souleymane Seye Ndiaye nominés

Le cinéma sénégalais encore honoré au Burkina Faso avec la nomination de 3 acteurs sénégalais au prestigieux festival Sotigui Awards qui récompense les meilleurs acteurs et actrices africain et de la diaspora. Il y a Mamy Mbaye de la série Müñel, Kader Gadji et Souleymane Seye Ndiaye. Pour cette 8e édition, nos compatriotes sont en compétition avec 20 auteurs dans différentes catégories, informe iGFM.



Sur sa page Facebook, l’actrice Mamy Mbaye à exprimé sa grande satisfaction suite à cette nomination qui selon elle témoigne du talent des acteurs sénégalais.



«Fière de vous annoncer ma nomination aux Sotigui Awards... Et je suis encore plus fière quand je vois que c'est des acteurs talentueux qui y figurent aussi. Le Sénégal est bien représenté, nous sommes fiers, alors soutenez au maximum vos frères et sœurs sénégalais... Faire ce qu'on aime et que ce soit reconnu y'a rien de tel », a-t-elle annoncé.