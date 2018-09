Soudan du Sud: un crash d’avion fait 19 morts (PHOTOS)

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Septembre 2018 à 15:59 | | 0 commentaire(s)|

Un petit avion de ligne commercial transportant 22 personnes, est tombé dimanche dans un lac au centre du Soudan du Sud, lorsqu’il tentait d’atterrir. "Un épais brouillard est à la base de l’accident qui a causé la mort de 19 personnes", a indiqué un responsable local.

"Seules quatre personnes, dont deux enfants, ont survécu à l’accident", a déclaré Taban Abel Aguek, un fonctionnaire sud-soudanais.

“Quand il est arrivé le temps était très brumeux et quand il a essayé d’atterrir, il s’est écrasé dans le lac Yirol adjacent à la ville de Yirol. C’est tellement triste. De nombreuses personnes à bord sont mortes. Nous menons toujours des enquêtes », a-t-il déclaré.

“Toute la ville est en état de choc, les magasins sont fermés. Des gens ont emmené leurs proches pour les enterrer”, a-t-il ajouté.

Une source a également a ajouté qu’il y avait trois enfants parmi les 22 passagers. Elle ajoute aussi que l’évêque anglican de Yirol, Simon Adut, est cité parmi les morts.

Il faut noter qu’au nombre des victimes figurent le pilote et le copilote, un membre du personnel de la Croix-Rouge et un évêque anglican, révèle la même source à l’Agence France-Presse.





Felicia Essan

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook