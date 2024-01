Soulagement à Goudiry : Réouverture de son bloc opératoire néonatal

Suite à l’affectation de l’anesthésiste-réanimateur, le bloc opératoire du Centre de santé de Goudiry avait été fermé en 2014. Un coup dur pour les populations. Les évacuations sanitaires pour césarienne étaient nombreuses. Le centre de santé n’en pouvait plus.



L’Hôpital régional de Tambacounda était la seule solution. Et il y a 120 km à parcourir. Difficile ! Les évacuations étaient nombreuses. Rien que pour cette année 2023, 143 évacuations ont été dénombrées. La fermeture avait fait grimper le coût et les risques pour le patient, a expliqué le médecin chef du district, Dr Fallou Guèye. D’où toute la pertinence de la réouverture du bloc.



Au grand bonheur des blouses blanches et des patients. Car, aussi bien le coût et les risques vont baisser. Dorénavant, la césarienne se fera sur place sans gros incidents, s’est félicité le médecin chef du département de Goudiry.



Le Dr Guèye de poursuivre que la réouverture coïncide avec la célébration de la Semaine régionale de la santé maternelle et infantile, et constitue «un cadeau de Noël» pour les populations de Goudiry.



«Dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale dans la région de Tambacounda, nous luttons pour réduire la mortalité maternelle et la morbidité maternelle et néonatale», a souligné le Docteur Bayal Cissé, Directeur régional de la santé qui a diligenté la réouverture du bloc opératoire.



Dans le même sillage, il a profité pour saluer l’aide apportée par les pouvoirs publics en matière de santé dans la région. A l’en croire, la couverture du territoire régional en infrastructures sanitaires et en ressources humaines a sensiblement progressé.



Dans les détails, le médecin a souligné que de 2013 à aujourd’hui, «nous sommes passés de 72 à 148 postes de santé, d’un seul gynécologue à cinq. De 85 sages-femmes en 2013, nous comptons aujourd’- hui 182 sages-femmes dans la région dont neuf au centre de santé de Goudiry», précise-t-il.



Revenant toujours sur la réouverture du bloc opératoire néonatal d’urgence du Centre de santé de Goudiry, le Drs promet de rendre plus accessible la formation de l’équipe chirurgicale. Il a également rassuré de la disponibilité de médicaments et d’intrants pour aider les acteurs de la santé à mieux pratiquer les césariennes et à prendre en charge efficacement les femmes enceintes pour mieux lutter contre la mortalité maternelle et néonatale