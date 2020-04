Souleymane Agne, CEO de la startup FraiSen : L’entrepreneur agronome s’investit dans la production et la commercialisation de la fraise en Afrique

Technicien horticole, spécialisé en culture fruitière, maraîchère et ornementale, Souleymane Agne, CEO de la startup FraiSen qui s'investit dans la production et la commercialisation de la fraise en Afrique.



Cultiver des fraises au Sénégal et les exporter au Ghana, c'est bien possible avec la vision de Souleymane. Son entreprise est en train de réaliser des prouesses et s'installe petit à petit sur le marché sénégalais et de manière générale sur celui africain.



Par ailleurs, le fondateur de FraiSen est aussi, celui du Groupe Bay-Tech, une application mobile utilisable avec ou sans internet. Ladite application guide les agriculteurs sur le choix de leurs cultures.



Souleymane est sur la bonne voie et, il est à accompagner pour ses visions et réalisations.





LeadSEN