Souleymane Bachir Diagne, philosophe: Un des "25 grands penseurs du monde" Rédigé par leral.net le Lundi 2 Mars 2020 à 11:47 | | 0 commentaire(s)| Souleymane Bachir Diagne, philosophe, né en 1955 à Saint Louis a obtenu son baccalauréat scientifique au Sénégal. Eminent professeur titulaire des Universités, il est depuis 2008 enseignant à Columbia University aux États Unis avec comme spécialité l'histoire des sciences et la philosophie musulmane.

Souleymane Bachir Diagne, nonobstant ses qualités d'enseignant, est devenu un très grand penseur de la religion de Mouhamed psl. Le philosophe est formé à Louis Le Grand en France tout comme sa petite sœur Ramatoulaye Diagne Mbengue (Rectrice de l'Université de Thiès, première femme à occuper ce poste au Sénégal), ensuite à l'École Normale Supérieure en France et à l'Université Harvard aux États Unis.



Bachir Diagne a eu son doctorat à l'Université Panthéon-Sorbonne en France. Il était rentré au Sénégal vers la fin des années 80 pour devenir Professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar avant d’occuper quelques années plus tard, le poste de vice-doyen. Bachir est considéré comme l'un des "25 grands penseurs du monde" par Nouvel Observateur en 2004 et parmi les "100 personnalités qui font l'Afrique" par le magazine Jeune Afrique en 2007.



Il a aussi remporté le prix Dagnan-Bouveret en 2011 et le prix Édouard-Glissant (qui est un prix littéraire créé en 2002 par l'université de Paris-VIII, avec la participation, à partir de 2007, de la Maison de l'Amérique latine, de l'Institut du Tout-Monde et de l'Agence Universitaire de la Francophonie.).



Éloquent dans ses discours et très précis dans ses analyses, Souleymane est considéré comme un exemple et, un leader pour tous les jeunes du monde entier. Il disait sur une interview faite avec lepoint.fr : "l'éducation est la seule vraie réponse aux défis auxquels, l'islam fait face".







