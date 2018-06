Souleymane Ndéné Ndiaye, PCA de Air Sénégal S.A : « Je n’ai pas transhumé, j’ai répondu à la main tendue d’un ami »

A travers un entretien accordé au journal « L’As », Me Souleymane Ndéné Ndiaye, tout nouveau Président du conseil d’administration de la compagnie Air Sénégal SA, refuse catégoriquement tout semblant de transhumance. Il consent juste à reconnaître avoir accepté la main tendue du chef de l’Etat, pour relever les grands défis qui attendent le Sénégal. « En avril 2017, le Président Macky Sall m’a demandé de le rejoindre. Je n’ai pas hésité une seule seconde. Quelque part même, j’ai sacrifié ma carrière politique pour rejoindre un ami. Peu m’importe que les gens disent que j’ai laissé Wade ou autre chose. Les liens personnels que j’ai avec le président Macky Sall, personne ne les a avec lui sur la scène politique. Il n’y a pas quelqu’un qui a entretenu avec lui des relations aussi fortes que celles que j’entretiens avec lui depuis l’université. Que ce soit ceux qui sont au Pds. Elles n’ont jamais été ponctuées de manque de respect ou de méfiance. Il peut toujours compter sur moi. Jamais je ne serai déloyal avec lui. »



Revenant sur sa relation avec le Président Abdoulaye Wade, le nouveau patron de la compagnie Air Sénégal SA déclare : « d’ailleurs, c’est une des raisons pour lesquelles le Président Wade me faisait confiance. Quand je ne suis pas d’accord, je ne m’en cache pas, je le dis. Evidemment, certains vont remettre la cassette dans laquelle je demandais de tuer les transhumants. Je n’ai pas trahi Wade. Il a choisi comme candidat quelqu’un derrière qui je ne me rangerai pas, en l’occurrence Karim Wade. De la même façon que le président Wade, à l’appel du Président Diouf, l’avait rejoint, de la même façon je rejoins le Président Macky Sall dans l’intérêt du Sénégal. »