Souleymane Ndéné Ndiaye: « Toux ceux qui hurlent aujourd’hui, j’étais leur Premier ministre, y compris Karim Wade »

« Pendant les trois années au cours desquelles j’ai servi le Sénégal, j’ai fait de mon mieux pour que Wade passe au premier tour, mais pour diverses raisons, nous n’y sommes pas arrivés. D’ailleurs, on n’a jamais tiré le bilan de ces élections de 2012. Peut-être qu’un jour, on le fera et chacun dira le rôle qu’il a joué dans la défaite de Me Wade. Malheureusement, ce n’est pas parce qu’il avait un mauvais bilan. Au contraire!



La plupart de ce qui est visible aujourd’hui dans le pays, on le doit à Wade. Ce n’est pas parce qu’il a mal travaillé qu’il a perdu les élections de 2012. Il nous faut voir pourquoi il a perdu. Tous ceux qui hurlent aujourd’hui, j’étais leur Premier ministre, y compris Karim Wade. Maintenant, je suis avec le président Macky Sall et je ferai tout pour qu’il soit élu au premier tour en 2019», précise Souleymane Ndéné Ndiaye en marge d'un entretien avec le Journal "L'As".