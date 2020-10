Souleymane Téliko: Audition reportée, mais ce sera à Dakar La justice sénégalaise reste sous l’emprise de l’épineux dossier Souleymane Teliko. L’audition du président de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) par le Conseil supérieur de la magistrature, un moment annoncée à Ziguinchor, pour le 19 octobre prochain, a été reportée à une date ultérieure.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Octobre 2020 à 06:43 | | 0 commentaire(s)|

En plus, elle n’aura plus lieu à Ziguinchor dont le Procureur général près la cour d’appel, en sa qualité de rapporteur du Conseil supérieur de la magistrature, avait fait convoquer le juge Teliko pour l’entendre, ce qui avait été perçu par les membres de l’UMS, comme une tentative d’isoler leur président de ses souteneurs, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre lui.



Finalement, selon le magistrat Souleymane Teliko et un de ses avocats, l’audition a non seulement été reportée mais elle aura bien lieu à Dakar.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos