Souleymane Téliko vs Madiambal Diagne : Audience renvoyée au 15 juillet prochain

Rebondissement dans l’affaire de diffamation opposant le magistrat Souleymane Téliko au journaliste Madiambal Diagne.



Souleymane Téliko et Madiambal Diagne devaient comparaître hier, devant la Cour d’appel de Dakar. Mais l’affaire opposant le juge Téliko au journaliste et administrateur du groupe Avenir Communication, a été renvoyée au 15 juillet prochain, relate "Senenews".



Pour rappel, Madiambal Diagne a été condamné à 3 mois de prison assortis du sursis, en sus d’une amende de 500.000 et de 5 millions francs Cfa à payer à l’ancien président de l’Union des magistrats sénégalais (Ums), pour diffamation.



Lors d’une sortie à l’émission « Jury du Dimanche », le patron de presse avait affirmé que le magistrat a été épinglé par l’UE dans un rapport officiel, pour avoir perçu des frais de mission pour aller au Tchad, alors qu’il a été totalement pris en charge par le gouvernement tchadien.