Soupçon de vouloir anéantir les télés privées : Quand la Rts privilégie Canal+ au détriment des chaînes locales…

Le communiqué de presse rendu public annonce : «La RTS et Canal + Sénégal ont convenu ce samedi 19 novembre 2022 que les 28 matches dont la RTS a l'exclusivité de la diffusion au Sénégal seront diffusés sur le canal 210-Rts1 et le canal 215-Rts2. En d'autres termes aucune chaîne du bouquet Canal+ Sénégal ne diffusera les 28 matchs dont la RTS a l'exclusivité au Sénégal en dehors de ces deux canaux », fait savoir le document.



Dans le même sillage, il est annoncé que la RTS et Canal+ Sénégal conviennent que tous les matches à diffuser par la RTS dont tous les matchs de quart de finale, de demi-finales et de finale ne seront pas diffusés par les chaînes SuperSport en anglais sur le territoire sénégalais.



Ainsi, un bien public appartement à l’ensemble des Sénégalais et alimenté par nos ressources, la RTS est en train de dérouler une discrimination par la manifestation d’une préférence à l’expertise étrangère avec la complicité d’un État qui semble favoriser la concurrence déloyale. Elle a laissé de côté le groupe média Invest éditeur de Itv et Iradio qui pourtant disposait d’un droit de retransmission et d’autres chaînes du privé.



Elle a également laissé le groupe Excaf, qui malgré les difficultés, à pilote le projet du basculement de la télévision numérique terrestre. Par des subterfuges et soutenue par le Cnra, le groupe Média Invest aura finalement perdu ses droits.



Ces chaînes de télévision privées que le patron de la RTS ne veut point voir s’acquittent de leurs missions de service public et de la couverture des activités gouvernementales. Cette presse privée ostracisée a participé énormément à l’avancée démocratique du pays à travers une couverture professionnelle des élections, l’organisation d’un débat libre et démocratique

