Soupe de carottes à l'orange au gingembre et cumin Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Mai 2018 à 15:52 commentaire(s)| « Une soupe qui mélange à merveille les saveurs des carottes avec celles des oranges. C'est également une recette pleine de vitalité qui vous permettra de faire le plein de vitamines, tout en vous régalant. »



Ingrédients

Pour 4 personnes:

1 kg de carottes

1 l de bouillon de volaille

1 orange non traitée bio

15 cl de crème liquide

10 cl d’huile d’olive extra vierge

½ cuillère à café de cumin

1 branche de romarin

1 cuillère à café de gingembre râpé

1 brin de coriandre fraîche

Sel, poivre



Préparation

Eplucher les carottes et les couper grossièrement rondelles

Extraire le zeste de l’orange et le hacher très finement

Presser l’orange pour en extraire le jus

Effeuiller le romarin et le hacher très finement

Faire chauffer le bouillon de volaille dans une grande casserole à feu moyen

Ajouter les carottes et le romarin haché

Laisser cuire à feu moyen pendant 30 minutes

Ajouter le zeste d’orange, le jus d’orange, le gingembre râpé et le cumin

Saler et poivrer

Laisser cuire encore 10 minutes à feu moyen

Mixer la soupe très finement avec un mixeur plongeant tout en ajoutant l’huile d’olive et la crème

Rectifier l’assaisonnement à votre convenance.

Servir la soupe chaude en dispersant quelques feuilles de coriandre à la surface.













www.epicurien.be



