Soutien à l’agro-industrie au Nigeria : La Bidc accorde 50 millions de dollars à Wema Bank Plc

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Novembre 2023 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, la cérémonie de signature a eu lieu le 20 novembre 2023, au siège de la Banque à Lomé, en République togolaise. Dans son allocution, Dr George Agyekum Donkor, Président de la Bidc et de son Conseil d’administration, a affirmé que la collaboration avec Wema Bank Plc était alignée sur les Objectifs de développement durable (Odd) des Nations Unies, en particulier les objectifs 2 et 5 qui traitent respectivement de la sécurité alimentaire et de l’égalité des sexes. En outre, Dr Donkor a noté avec une grande satisfaction qu’une partie des ressources avait été affectée au soutien des entreprises dirigées par des femmes, qui sont des contributeurs clés de l’écosystème économique. Il a, par la suite, conclu en insistant sur la nécessité de continuer à fournir aux acteurs du secteur agricole, les ressources nécessaires pour valoriser leurs produits, ajouter de la valeur à la chaîne régionale et augmenter les rendements du commerce pour la croissance socio-économique. Morufu Oseni, Pdg de Wema Bank Plc, a déclaré que l’alignement des objectifs de développement communs entre les deux institutions était un facteur déterminant pour ce partenariat stratégique. M. Oseni a assuré qu’au cœur de la mission de Wema Bank Plc, se trouve le désir de réduire la pauvreté en créant des emplois et en construisant des entreprises durables, en particulier les Pme qui sont l’épine dorsale de l’économie nigériane. Il a exprimé l’espoir que cet accord de prêt soit le début d’une relation longue et mutuellement enrichissante entre la Bidc et Wema Bank. «Cette facilité octroyée par la Bidc porte à un total d’environ 361,4 millions de dollars le total des engagements de la Banque en République fédérale du Nigéria pour des projets issus des secteurs privé et public, et s’inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à financer les Pme de la sous-région, par le biais de partenariats avec des banques locales », précise-t-on.



La Bidc est l'institution financière de développement des quinze (15) États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) que sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Basée à Lomé, en République togolaise, la Banque s'engage à financer des projets et programmes de développement portant sur diverses initiatives dans les secteurs des infrastructures et des services sociaux de base, du développement rural et de l'environnement, de l'industrie ainsi que des services sociaux, à travers ses guichets dédiés aux secteurs privé et public. Les interventions de la Bidc se font sous forme de prêts à long, moyen et court terme, de prises de participation, d’octroi de lignes de crédit et mise en place d’accords-cadres de refinancement, des opérations d'ingénierie financière et services connexes.

Adou FAYE





Source : La Banque d’investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a signé un accord avec Wema Bank Plc Nigéria, fournissant une ligne de crédit de 50 millions de dollars pour soutenir les petites et moyennes entreprises (Pme) dans le secteur de l’agro-industrie en République fédérale du Nigeria.Source : https://www.lejecos.com/Soutien-a-l-agro-industrie...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook