Soutien à l’entreprenariat féminin : Le Fonsis investit 750 millions FCFA dans deux Pme dirigées par des femmes

Prestiges Catering, fondée par Maïmouna Dior Fall, est spécialisée dans la restauration collective avec un fort accent sur la valorisation des produits locaux. Elle fournit des services à des entreprises, des écoles et des établissements médicaux, en plus de proposer des solutions pour des événements et des produits surgelés destinés à la grande distribution. Cet investissement, explique-t-on, permettra de tripler sa production quotidienne pour atteindre 6 500 plats d’ici 2026, grâce à une unité industrielle moderne respectant les standards internationaux. Cette expansion créera de nouveaux emplois, en particulier pour les femmes, et renforcera les filières locales.



Esteval, dirigée par Valérie Hélène Quenum, transforme des fruits tropicaux et des céréales locales en produits bio et naturels. L’investissement facilitera une transition industrielle, triplant sa production journalière pour atteindre 3 000 litres de jus cette année. Esteval travaille en partenariat avec des producteurs locaux pour valoriser les ressources agricoles du Sénégal, contribuant ainsi à structurer les chaînes de valeur et à répondre à une demande croissante sur le marché local et international.



Ces investissements soulignent le potentiel des Pme dirigées par des femmes dans l’agroalimentaire et leur contribution à l’économie nationale, notamment par la création d’emplois et la promotion des produits locaux.



Le Women’s economic empowerment Fund (WE! Fund), créé en novembre 2019 par le Fonsis et l’Uncdf, a pour mission de promouvoir l’autonomisation économique des femmes au Sénégal. Ce fonds finance des projets sensibles au genre et soutient les initiatives à fort impact socio-économique, tout en favorisant une croissance inclusive et durable grâce à des investissements stratégiques.

