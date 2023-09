Soutien au secteur privé en Afrique subsaharienne : Atlantic Business International et la Bei concluent un accord de 65 millions d’euros

Selon un communiqué de presse, à travers cet accord, le groupe Bcp et la Bei élargissent leur coopération au marché des Pme de la région. L’initiative, soutenue par l’Union européenne (Ue), renforce l’engagement d’Abi et de la Bei en faveur de l’inclusion financière, de l’autonomisation et du leadership des jeunes et des femmes, ainsi que du développement économique de la région.



«Dans le cadre de ce partenariat stratégique, le prêt de la Bei à Abi permettra de mobiliser jusqu'à 130 millions d'euros de financements pour les entreprises ivoiriennes, sénégalaises et burkinabè, en priorisant les Pme. Au moins 30% des fonds bénéficieront aux femmes et autant aux jeunes, renforçant ainsi l’engagement des parties en faveur de la diversité et de l'inclusion », renseigne la même source.



En outre, ce partenariat sera complété d’une assistance technique apportée par la Bei à Abi et d’un mécanisme de partage de risques de 65 millions d’euros permettant de proposer aux Pme, une offre de service intégrée. Il s’agit d’une des toutes premières opérations relevant de l’Accord 2023-2027 entre l’Ue et la Bei pour le financement du secteur privé en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique. Sa réalisation, favorisée par le partenariat de long-terme entre la Bei et le groupe Bcp, illustre l’engagement de ce dernier et de ses filiales envers le développement économique et la promotion de l'inclusion sociale sur le continent africain.



Ce partenariat contribuera à la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, de l'Action extérieure de l'Ue et du programme indicatif pluriannuel de l'Ue pour l'Afrique subsaharienne 2021-2027, soutenant ainsi une croissance économique inclusive et créatrice d'emplois sur le continent, en ligne avec les programmes indicatifs pluriannuels de l'UE en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal. A l’occasion de la signature de l’accord, l’Administrateur directeur général de Bcp International (filiale du groupe Bcp en charge du pilotage de ses activités en zone Uemoa, Cemac et Océan Indien), Abdeslam Bennani, a réaffirmé l'engagement du groupe envers les Pme africaines et expliqué comment ce partenariat avec la Bei contribuera à leur développement : « Ce partenariat avec la Banque Européenne d’Investissement témoigne de l’engagement du groupe Bcp à soutenir les entreprises africaines via ses filiales bancaires notamment le réseau Banque Atlantique », a déclaré M. Bennani.



« Je suis très heureux de signer aujourd’hui à Abidjan cet accord de financement avec Atlantic Business International. L’objectif de ce partenariat important est de permettre aux Banques Atlantiques de renforcer leur soutien aux entreprises ivoiriennes, sénégalaises et burkinabés, principalement les Pme, en favorisant plus particulièrement l’accès au financement des jeunes et des femmes », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la Bei.



« L’obtention d’un financement bancaire reste un défi énorme pour les Pme et le secteur bancaire est soumis à de grandes contraintes pour les soutenir. Je suis certaine que la garantie mise en place par l’Union européenne pour que la Bei apporte des financements longs au secteur financier ouest africain permettra de contribuer à débloquer le nœud du financement des PME ivoiriennes », a déclaré Francesca Di Mauro, Ambassadrice de l'Union européenne en Côte d’Ivoire.

Adou FAYE

