Soutien aux Législatives: Le maire de Mboss derrière Ousmane Sonko

Le maire de Mboss a décidé de soutenir la liste de Pastef aux élections législatives. A travers son Mouvement alternatif pour la rénovation et la citoyenneté (Marc), Modou Diop Guène et ses camarades se sont réunis pour clarifier leur position en vue de ces échéances.



« Après un long processus de concertation avec les responsables départementaux, le mouvement des femmes, la convention des jeunes, les autorités religieuses, les représentants de la Diaspora et l’ensemble des militants et sympathisants de Marc, le bureau politique décide de soutenir la liste de Pastef pour une victoire éclatante aux prochaines élections législatives,, pour donner à Monsieur le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye une majorité à l’Assemblée nationale, afin de réaliser le projet de transformation systémique tant attendu par les Sénégalais », a annoncé hier, dans un communiqué, sa formation, relate "Bes bi".