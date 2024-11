Soutien aux femmes et aux retraités : Mamadou Racine Sy mobilise le Nord, pour une victoire à l’Assemblée nationale

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2024 à 10:08

La tête de liste nationale du mouvement « And Liguey Sénégal Ak Racine » (Alsar), Mamadou Racine Sy, a été accueilli en grande pompe à Rosso, marquant ainsi la deuxième étape de sa campagne dans l'axe nord du pays après la ville de Saint-Louis. À Rosso, l’ancien président du Conseil d'administration de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres), a rencontré les femmes qui s'activent dans le secteur informel. Il leur a remis une enveloppe de trois millions de FCfa pour leur permettre de booster leurs activités génératrices de revenus, rapporte "LeSoleil-Digital".



Selon Mamadou Racine Sy, ces femmes ont besoin d'être accompagnées, car elles constituent un maillon important de l'économie informelle. À en croire le leader d’Alsar, l'heure est à la mobilisation, pour lui accorder une majorité confortable à l'Assemblée nationale, afin de lui permettre de porter le plaidoyer des femmes du monde rural, notamment celles qui sont dans le secteur informel. Après l'étape de Rosso Sénégal, le maire de Podor et sa délégation, ont fait cap sur Richard-Toll.



Sur place, Mamadou Racine Sy a été accueilli, lundi, par ses militants et sympathisants, venus lui témoigner leur engagement à voter massivement pour la liste Alsar, afin de lui garantir une victoire éclatante au soir du dimanche 17 novembre 2024. Conscient de la situation que vivent les retraités, Mamadou Racine Sy se dit préoccupé par le sort des personnes du troisième âge, concernant leur pension de retraite. D'après l'ancien Pca de l’Ipres, son premier combat, une fois au Parlement, c’est de défendre les intérêts des retraités. « La situation des retraités est pour moi une priorité. Certains d'entre eux perçoivent des pensions dérisoires. À l'Assemblée nationale, je porterai le plaidoyer pour l'augmentation de la pension », a-t-il promis.



Pour sa part, Souleymane Djigo, point focal du mouvement « And Liguey Sénégal Ak Racine », a magnifié l'engagement de son mentor qui, selon lui, ne cesse de soutenir les personnes âgées et de porter leurs voix auprès des institutions. Mamadou Racine Sy a également réitéré son engagement à accompagner les jeunes ainsi que les femmes, pour une solution durable face au chômage, glisse la même source.

Ndèye Fatou Kébé