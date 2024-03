Soutien de poids à Thiès : Très convoité, Dr Babacar Diop rallie la coalition Diomaye 2024

Parmi ces « courtisans » il y avait Idrissa Seck, Khalifa Sall, Thierno Alassane Sall, Déthié Fall, Malick Gackou, qui avaient défilé au domicile du maire. Une même réponse leur a été servie : «Je suis à l’écoute des militants de Fds-Les Guelwaars.»



Bes Bi rappelle qu’il disait attendre le mot d’ordre de sa base et le voici donc qui consiste à s’allier avec le candidat de Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye avait dépêché une délégation pour rencontrer le maire afin d’obtenir son soutien pour la Présidentielle.



La délégation était composée de Adama Diawara, Ousmane Barro et le député Samba Dang de l’ex-Pastef. C’est donc une sorte de retrouvailles entre le maire de Thiès, élu sous la bannière de Yewwi askan wi aux Locales de 2022.



Puisqu’il y a eu un froid lors des investitures aux Législatives. Et depuis, Babacar Diop n’avait plus assisté à une seule réunion de Yewwi.