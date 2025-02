Soutien financier aux jeunes : Le Cjs annonce la création du Fonds Yaakaar doté d’un montant de 500 millions de FCfa

Selon un communiqué de presse, doté d’un financement initial de 500 millions FCFA, le Fonds Yaakaar donne aux jeunes porteurs de projets associatifs et entrepreneuriaux l'accès aux ressources nécessaires pour développer des initiatives à fort impact social et économique dans les quartiers, communes et territoires du Sénégal. Bien que pleins d’ingéniosité et d’engagement, l’accès au financement reste un obstacle majeur pour les jeunes dans la concrétisation de leurs idées. Le Fonds Yaakaar lève ces barrières en offrant un soutien accessible et sécurisé, avec des procédures simplifiées et adaptées.



«Le Fonds Yaakaar incarne l’engagement du Cjs à créer un écosystème solidaire et participatif. Il répond à un besoin essentiel : permettre à celles et ceux qui sont souvent exclus des circuits de financement traditionnels de réaliser leur potentiel et de contribuer positivement - que ce soit ceux qui viennent des zones rurales, ceux qui n’ont pas de certification, ceux qui ne maîtrisent pas le français ou ceux qui évoluent dans l’informe », a déclaré Sobel Aziz Ngom, Président du Cjs.



Le Fonds Yaakaar se distingue par sa capacité à répondre aux besoins des jeunes, notamment les structures informelles et les initiatives locales souvent ignorées ou trop complexes à financer par les voies classiques. Les financements sont répartis en trois catégories : Tambali (de 100.000 à 500.000 FCFA), Dolél (de 500.000 à 2.000.000 FCFA) et Yaatal (de 2.000.000 à 5.000.000 FCFA).



«L’argent, c’est le nerf de la guerre. Grâce aux subventions reçues du Cjs dans le passé, nous avons pu recruter, investir dans du matériel et accélérer le développement de notre association. Le Fonds Yaakaar est une excellente nouvelle pour les initiatives de jeunes, car il va permettre de renforcer cette dynamique », confie Maty Faye, Chargée de communication de l’association MangoSports.



Selon le communiqué, les jeunes sont pleinement intégrés dans la gouvernance et la gestion du fonds, garantissant transparence et rigueur dans l’allocation des ressources et le suivi des projets. Des appels à projets thématiques permettront aux contributeurs (partenaires internationaux, entreprises, institutions, etc.) de financer des initiatives alignées avec leurs priorités. Destiné uniquement aux initiatives citoyennes, le premier appel à projets, d’un montant global de 40 millions FCFA, est ouvert jusqu’au 24 février 2025.



Toutes les informations et procédures sont disponibles sur Guichetjeunesse.sn. Avec le Fonds Yaakaar, le Cjs s'engage à soutenir de manière durable l'autonomisation des jeunes et à favoriser l’émergence de projets à fort impact.



Adou Faye





Le Consortium jeunesse Sénégal (Cjs) annonce la création du Fonds Yaakaar pour la Jeunesse.Source : https://www.lejecos.com/Soutien-financier-aux-jeun...