Souvenir : Hommage à Serigne Mansour Sy Borom Daradji Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Octobre 2022 à 09:41 | | 0 commentaire(s)| "En fait, il était difficile de décrypter tout le sens et la quintessence de l'enseignement de Borom Dâraji, sa démarche pédagogique, sans être dans les dispositions intellectuelles d'un érudit armé de solides connaissances en prosodie, rhétorique et surtout d'une maîtrise des subtilités de la langue arabe qu'il chérissait.



Pour Serigne Mansour, son style lorsqu'il expliquait les textes classiques les plus ardues, rappelait celui de la Munâzara, la confrontation des idées et des hypothèses connue des oulémas de Baghdâd aux temps de la Bayt al-Hikma (maison de la sagesse).



Mais rien de surprenant pour qui connaît l'environnement intellectuel dans lequel dans lequel a baigné Serigne Mansour Sy dès sa tendre jeunesse. En plein bouillonnement scientifique de l'aprés- Ndiarndé (séminaire d'El Hadji Malick), Serigne Mansour qui était confié à Serigne Chaybatou Fall pour son instruction et son éducation spirituelle, était aussi entouré des ténors et Muqaddams de Seydi Hadji Malick tels que Serigne Alioune Guère et Serigne Birane Sarr.





Il apprenait de tous, c'est certainement la raison pour laquelle, il était si généreux dans la transmission de la connaissance. Il aura marqué Tivaouane, cette "université populaire" dont parlait déjà Paul Marty dans les années 1917 (Etudes sr l'islam au Sénégal), mais surtout participé à son rayonnement hors des frontières du Sénégal."

