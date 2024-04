Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Souvenir : Mass Thiam de la Sonaged, partage sur Linkedin un post émouvant sur Mahammad Boune Abdallah Dionne. Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2024 à 17:26 | | 0 commentaire(s)| Il est décrit comme un manager de grande dimension, qui sait galvaniser ses troupes pour atteindre ses objectifs, un homme méticuleux et très rigoureux, expérimenté et axé sur les résultats. Mass Thiam, qui est le Coordonnateur national de l’Unité de coordination de la gestion des déchets (UCG) depuis janvier 2020 (devenue SONAGED), a aussi réagi à la disparition de Mahammad Boun Abdallah Dionne. Mass Thiam partage sur Linkedin, un post souvenir émouvant sur Mahammed Boune Abdallah Dionne, suscitant des témoignages émouvants….Son post et quelques réactions

A 18 ans, à table à Paris, en 1989, avec Mahammed B. A. Dionne. Un homme bien dont la trajectoire nous a beaucoup inspiré. Son départ coincide avec la clôture d'un cycle et l'ouverture d'une page d'espoir. Que le Tout-Puissant lui accorde le paradis et continue à veiller sur le Sénégal.



Je pense que ton texte est comme un cri étouffé dans ton cœur et que la reconnaissance est chez toi, une qualité qui te protégera. Merci encore Mass Thiam pour tout ce que tu fais pour le Sénégal, ta patrie. Toutes nos condoléances et Abdallah Dione que Dieu l'accueille à Firdawoussi. Amitiés fraternelles.



Vous l'avez résumé, c'est un homme bien. Partout où il est passé, Il a marqué son empreinte. Qu'Allah Le Tout Puissant lui pardonne et que le Paradis soit sa dernière demeure. Je l'ai entendu dire qu'il n'est pas milliardaire, alors qu'il a occupé le poste de PM pendant 5 ans.







