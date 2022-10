Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Souvenir Serigne Mamoune Ndiaye Mabeye: Digne héritier d’Ahmadou Ndiaye Mabeye Rédigé par leral.net le Mardi 25 Octobre 2022 à 19:10 | | 0 commentaire(s)| Au décès de son père, le savant Saint Lousien, imam Ratib de la ville de Saint Louis en l’occurrence Ahmadou Ndiaye Mabeye en 1917 est enterré au célèbre cimetière des érudits à Thiaka Ndiaye. Serigne Mamoune Ndiaye, né le 15 janvier 1909 à Saint Louis à quelques encablures de la rue Pierre Loti réussit avec brio à préserver l’héritage scientifique de son aïeul. Sa mère Sokhna ANTA Dieng, fille du notable et savant Mor Massamba Diery Dieng maîtrisait elle aussi, l’ensemble des sciences Islamiques.

Serigne Mamoune Ndiaye passa sa formation aux côtés du célèbre savant et disciple du Maître Seydi Hadji Malick Serigne Birahim Diop de Saint Louis. À son retour de la guerre de 39-45, sa mère le stoppa net au seuil de la maison, en lui demandant de lui réciter le Coran, avant de pénétrer dans l’enceinte de la maison. Serigne Mamoune réussit l’épreuve avec brio en récitant l’intégralité du livre Saint. Ce qui fait pleurer de chaudes larmes à sa mère Anta Dieng.



Serigne Mamoune N’Diaye a été l’imam de la Zawiya du Maître Seydi Hadji Malick à Saint Louis. Serigne Mansour Sy Dabakh et Serigne Mansour Sy Jamil sont les proches parmi les proches de Serigne Mamoune N’Diaye Mabeye. Leur amour pour ce dernier était incommensurable. Serigne Mamoune N’Diaye a aussi assuré la formation de ces érudits.



Serigne Mansour Sy Jamil a appris le Coran, la grammaire Arabe et la jurisprudence Islamique auprès de Serigne Mamoune N’Diaye. Il a aussi, appris auprès de lui le live de base de la morphologie et de la conjugaison en Arabe avec le livre que le Maître Seydi Hadji Malick Sy avait enseigné à Serigne Mamoune N’Diaye et qu’il avait laissé à la mosquée de la rue Pierre Loti.



Au décès de sa sœur Fatou N’Diaye Mabeye qui était marié au disciple du Maître Seydi Hadji Malick, denommé Serigne Birane Sarr, au moment de la prière mortuaire El Hadji Ibou Sakho, dit au Maître El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh que s’il n’intervient pas Serigne Mamoune risque de rester cacher.



Ce jour là, rappelle-t-on, le Maître El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh rédigea un poème en l’honneur de serigne Mamoune N’Diaye qui aimait vivre cacher et ne voulait pas être connu du tout.



Le frère de Serigne Mamoune N’Diaye en l’occurrence serigne Cheikh N’Diaye Mabeye avait épousé la fille du Maître Serigne Babacar Sy, Sokhna Fatou Sy et il était un bras droit lui aussi, du Maître El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh.

Serigne Mamoune Ndiaye a ouvert à Saint Louis l’une des plus grandes écoles coraniques encore fonctionnelle à ce jour. Beaucoup de Saint Louisiens et plus d’une centaine d’étrangers y on effectués leur formation.



Son école était réputé pour tout ce qui à trait à la maîtrise du Coran, l’art de la lecture ou Tajwid, et l’apprentissage des sciences Islamiques. Les disciples de Serigne Mamoune Ndiaye ne mendient pas, sont propres et apprennent le Coran dans d’excellentes conditions.



Serigne Mamoune Ndiaye était un ami intime de Serigne Abass Sall et il avait effectué le pèlerinage à la Mecque. Plusieurs sommités intellectuelles, connus aujourd’hui, au Sénégal ont été formés par Serigne Mamoune N’Diaye Mabèye. L'érudit, rappelé à Dieule 10 mai 2002, il y a 22 ans, le 10 mai 2002, était aussi un proche de El Hadji Ahmadou Wade.









Accueil Envoyer à un ami Partager